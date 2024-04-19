Google объединит сегмент Android и Chrome с сегментом Pixel

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Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Американская Google, входящая в Alphabet Inc., объединит подразделение, отвечающее за разработку браузера Chrome и программного обеспечения для Android, с подразделением по разработке аппаратного обеспечения, в частности, смартфонов Pixel и носимых устройств Fitbit, говорится в открытом письме главы Google Сундара Пичаи.

По словам CEO, объединение будет способствовать развитию экосистем Android и Chrome и стимулировать инновации. Оно проводится в рамках плана расширения интеграции искусственного интеллекта (ИИ), пишет Associated Press.

Объединенный сегмент будет называться "платформы и устройства" (Platforms & Devices). Его руководителем будет Рик Остерлох, прежде отвечавший за сегмент аппаратного обеспечения, пишет Associated Press.

Ранее Google изолировала разработку Android от сегмента устройств, чтобы не получить несправедливого преимущества перед другими производителями смартфонов на базе этой операционной системы, включая Samsung, Motorola, Oppo и Xiaomi.

При этом несколько лет назад американская компания начала позиционировать Pixel как флагман для демонстрации потенциала ИИ и сосредоточилась на разработке соответствующих функций, что повлекло расширение интеграции программного и аппаратного обеспечения в сфере искусственного интеллекта.

Остерлох в интервью The Verge назвал ИИ главной причиной объединения подразделений. Он сказал, что технологии смартфонов все больше опираются на ИИ, и привел в пример камеру Pixel, которая использует его для таких функций, как оптимизация ночных фотографий и автоматический выбор лучшего снимка из сделанных подряд.

Объединение сегментов позволит Google ускорить интеграцию ИИ, заявил Остерлох.