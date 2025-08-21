Поиск

Google представила новые смартфоны, часы и наушники Pixel

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Американская Google, входящая в Alphabet Inc., в ходе ежегодного мероприятия Made by Google представила новые смартфоны и другие гаджеты Pixel.

В этот раз в ходе презентации Google отошла от традиционного формата и вместо технических деталей сделала акцент на потребительской привлекательности товаров, пишет Reuters. Сами устройства в отличие от прошлого года были обновлены несильно.

При этом компания отметила прогресс в разработке универсального ИИ-помощника.

Старший вице-президент Google по устройствам и сервисам Рик Остерлох отметил "большое количество шума" вокруг интеграции ИИ в смартфоны и, "откровенно говоря, большое количество несдержанных обещаний", однако с разработанной Google ИИ-моделью Gemini, по его словам, все в порядке.

Вероятно, Остерлох намекал на задержки в развертывании ИИ со стороны Apple, от которой в июне среди прочего ожидали обновленного голосового помощника Siri. Ожидается, что осенью Apple представит новые iPhone.

"У нас лучшие модели, у нас лучший ИИ-ассистент, а это значит, что ваш телефон может стать гораздо полезнее", - сказал Остерлох.

Среди новых ИИ-функций смартфонов линейки Pixel 10 - ассистент в приложении для камеры, помогающий делать более удачные снимки, а также функция отображения актуальной информации без ее запроса со стороны пользователя - например, показ при звонке в авиакомпанию электронного письма с подтверждением покупки авиабилетов.

Google также продемонстрировала интеграцию ИИ-функций, представленных в мае на конференции компании для разработчиков, в том числе перевод звонков в режиме реального времени.

Внешний вид смартфонов почти не изменился, не считая добавления телеобъектива в базовую модель Pixel по аналогии с более дорогими версиями.

Цены на новые Pixel 10 начинаются от $799 за базовую модель и $1,799 тыс. за складную - без изменений по сравнению с прошлой линейкой, несмотря на опасения повышения цен в связи с импортными пошлинами.

Базовая версия Pixel 10, а также продвинутые Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL поступят в продажу в августе, складной Pixel 10 Pro Fold - в октябре.

Все смартфоны оснащены новейшим процессором Google Tensor G5. Кроме того, компания впервые оснастила их функцией магнитной зарядки. Она называется Pixelsnap и похожа на функцию MagSafe в iPhone, пишет Reuters.

Google также представила "умные" часы Pixel Watch 4 и беспроводные наушники Pixel Buds 2a. При этом у более дорогих наушников Pixel Buds Pro 2 появилась лишь новая расцветка.

Кроме того, компания анонсировала запуск продаж устройств Pixel в Мексике.

Google Pixel
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

В Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Трамп пока не намерен участвовать в организации переговоров Путина и Зеленского

Трамп пока не намерен участвовать в организации переговоров Путина и Зеленского

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

В Белоруссии рассматривают внедрение технологии "Орешника" и оснащение ракет "Полонез" ядерными боеголовками

В Белоруссии рассматривают внедрение технологии "Орешника" и оснащение ракет "Полонез" ядерными боеголовками

Швеция станет логистическим хабом для сил НАТО в Северной Европе

Швеция станет логистическим хабом для сил НАТО в Северной Европе

Член руководства ФРС Лиза Кук не намерена "поддаваться давлению" и увольняться

Дом моды Valentino возглавит Риккардо Беллини

Литва заявила о готовности направить пару сотен военных-миротворцев на Украину

Литва заявила о готовности направить пару сотен военных-миротворцев на Украину

Что случилось этой ночью: четверг, 21 августа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7008 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });