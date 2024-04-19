В Банке Англии прогнозируют уровень инфляции в Британии у 2% в течение трех лет

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в Великобритании может остаться вблизи уровня в 2% в течение последующих трех лет, полагает заместитель главы Банка Англии Дейв Рамсден.

"Баланс внутренних рисков для прогноза инфляции в Великобритании сместился в сторону понижения" с момента публикации последних макроэкономических прогнозов в феврале, сказал Рамсден, выступая на мероприятии в Вашингтоне.

В результате сейчас сложился сценарий, при котором темпы роста потребительских цен в стране вполне могут оставаться близкими к целевому значению в течение всего прогнозируемого периода, цитирует замглавы Банка Англии Financial Times. Таким образом, из страны с наиболее высокой инфляцией среди развитых экономик Великобритания быстро превращается в страну с самыми низкими темпами роста потребительских цен.

В марте Рамсден голосовал за сохранение процентных ставок на уровне 5,25%, максимальном за 16 лет, однако с тех пор он стал "более уверен в доказательствах того, что риски сохранения внутреннего инфляционного давления уменьшаются".

Инфляция в Великобритании в марте замедлилась до 3,2%. Это самый низкий показатель с 2021 года, причем впервые с марта 2022 года темпы роста цен в Великобритании оказались ниже, чем в США.