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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Медианное вознаграждение глав крупнейших компаний США в 2023 году достигло рекордных $23,7 млн

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Медианное вознаграждение глав крупнейших американских компаний в 2023 году увеличилось на 11,4% до рекордных $23,7 млн, согласно исследованию консалтинговой компании Equilar.

При этом на вознаграждение в виде акций пришлось $15,3 млн, или 64,6% суммы.

Equilar оценивала выплаты в адрес CEO компаний с выручкой от $1 млрд в год. Самым высокооплачиваемым в прошлом году стал руководитель Broadcom Хок Тан со $161,8 млн.

Между тем доходность для акционеров компаний-участниц рейтинга в 2023 году составила 13,8%.

Последние шесть лет вознаграждение глав топовых компаний росло в среднем на 8,77% в год, в то время как средняя акционерная доходность составляла 12,02%.

Equilar Broadcom США
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