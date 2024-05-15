Вознаграждение главы Nvidia увеличилось на 60% в прошлом фингоду

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU -Дженсен Хуан, главный исполнительный директор производителя графических процессоров Nvidia Corp., заработал $34,2 млн за финансовый год, завершившийся в январе, сказано в документах компании. Это на 60% больше, чем в прошлом финансовом году, когда он получил $21,4 млн, притом что его базовая зарплата не изменилась и составила чуть менее $1 млн.

Бонус гендиректора Nvidia в виде акций компании увеличился до $26,7 млн по сравнению с $19,7 млн годом ранее, а иные бонусы, которые выплачиваются раз в два года, составили $4 млн. Кроме того, компания компенсировала ему различные расходы, главным образом на обеспечение безопасности, в размере порядка $2,5 млн.

За прошлый финансовый год капитализация Nvidia увеличилась примерно в три раза, и некоторые аналитики полагают, что котировки могут вырасти еще на 50%.

Глава конкурирующей Advanced Micro Devices Inc. Лиза Су в 2023 году заработала $30,4 млн, гендиректор Intel Corp. Патрик Гелсингер - $16,9 млн.