Эрдоган обсудил ситуацию в Газе с главой политбюро ХАМАС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу принял главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию и обсудил с ним ситуацию в секторе Газа, сообщают турецкие СМИ.

"Президент Эрдоган в беседе с главой политбюро ХАМАС (Ханией - ИФ) заявил, что Турция продолжает дипломатические усилия по привлечению внимания международного сообщества к угнетению палестинцев", - передает агентство Anadolu.

В частности, они обсудили ситуацию в Газе, где Израиль проводит военную операцию, нацеленную на уничтожение ХАМАС.

Переговоры прошли за закрытыми дверями во дворце Долмабахче.

Газета Daily Sabah со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что 17 апреля переговоры с Ханией в Дохе провел и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Фидан и Хания, а также члены делегаций обеих сторон, обсудили вопросы доставки гуманитарной помощи в Газу, тему прекращения огня, обмен пленными, отмечают источники.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.