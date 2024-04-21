Глава ХАМАС предложил два этапа политического урегулирования

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Глава политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания выступил с предложением учредить независимое палестинское государство под эгидой Организации освобождения Палестины (ООП), которой, по его мнению, потребуется реорганизация для того, чтобы она смогла включить в себя все палестинские движения.

"Мы призвали к политическому урегулированию в два этапа. Первый подразумевал бы реорганизацию ООП для того, чтобы она включила в себя все палестинские движения. На втором можно было бы провести объединение всех структур в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан под одним руководством, что позволило бы провести выборы местного и национального уровня", - приводит слова Хании агентство Anadolu.

Ранее он заявлял, что ХАМАС не намерена солировать в администрации сектора Газа, отметив, что "Газой управляют палестинцы". При этом он указал на возможность создания палестинского правительства национального единства.

Накануне Хания провел в Стамбуле встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.