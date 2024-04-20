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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Палата представителей приняла проект о военной помощи Израилю на $26,4 млрд

Также одобрена помощь союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Палата представителей США утвердила законопроект о выделении дополнительного финансирования военной помощи Израилю на сумму около $26,4 млрд.

Проект поддержали 366 конгрессменов, против высказались 58.

Трансляцию голосования вел телеканал CNN.

Кроме того, палата представителей одобрила законопроект о выделении средств на военную помощь союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. "За" проголосовали 385 представителей, 34 - "против", один воздержался.

В частности, $8,1 млрд выделят "на противодействие Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе", еще $2 млрд - на финансирование Тайваня и других союзников.

Теперь законопроекты поступят на рассмотрение в сенат. В случае утверждения сенаторами документ подпишет президент США Джо Байден.

В минувшую среду Байден высказался в поддержку представленных спикером палаты представителей Майком Джонсоном законопроектов о финансировании для Украины, Израиля и нужд Индо-Тихоокеанского региона и выразил готовность их подписать после одобрения в обеих палатах конгресса.

В феврале сенат одобрил пакет экстренных расходов на сумму $95 млрд, включающий $60 млрд для поддержки Украины, а также средства для Израиля, Тайваня и гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа.

Однако республиканцы в палате представителей выступили за разделение помощи Израилю, Украине и другим союзникам США. Спикер палаты отказался рассматривать одобренный сенатом пакет, требуя, чтобы демократы сначала поддержали жесткие реформы в иммиграционной политике.

Джо Байден Палата представителей Тайвань Израиль
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