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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

В МИД РФ заявили, что помощь США для Украины, Израиля и Тайваня усугубит мировые проблемы

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что одобренное в субботу Палатой представителей США дополнительное финансирование военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усилит мировые кризисные явления.

"Выделение Соединенными Штатами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Поддержку Украины она назвала "прямым спонсированием террористической деятельности", Тайваня - "вмешательством во внутренние дела Китая", Израиля - "прямой дорогой к эскалации беспрецедентного обострения" на Ближнем Востоке.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроекты о военной помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе на $61 млрд, $26,4 млрд и $8,1 млрд соответственно.

Далее законопроекты поступят на рассмотрение в Сенат. В случае утверждения сенаторами документы подпишет американский президент Джо Байден.

МИД РФ Мария Захарова
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