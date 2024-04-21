В Литве начались военные учения с участием союзников по НАТО

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Литве стартовали совместные с союзниками по НАТО военные учения, сообщила в воскресенье пресс-служба литовских вооруженных сил.

"21-26 апреля пройдут совместные полевые тактические учения Литвы и Польши с авиационным элементом Brave Griffin 24/II, в которых также примут участие союзники из США и Португалии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "в ходе учений 1 500 солдат пехотной бригады Zemaitija и солдат союзников отработают сценарии обороны в так называемом "Сувалкском коридоре" в соответствии с двусторонним "Оршанским планом" Литвы и Польши".

В литовском военном ведомстве также заявили, что это первое учение в ряду запланированных на ближайшие месяцы. "В апреле-июне литовская армия проведет один из самых масштабных и интенсивных циклов военных учений, в которых примут участие более 20 тысяч литовских и союзных солдат и тысячи единиц военной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "цель всех этих учений - проверить планы региональной обороны НАТО, одобренные на Вильнюсском саммите, обеспечить быструю передислокацию сил из одной страны в другую и послать противнику четкий сдерживающий сигнал о твердой решимости и приверженности членов НАТО коллективной обороне".