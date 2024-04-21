Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

В Литве начались военные учения с участием союзников по НАТО

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Литве стартовали совместные с союзниками по НАТО военные учения, сообщила в воскресенье пресс-служба литовских вооруженных сил.

"21-26 апреля пройдут совместные полевые тактические учения Литвы и Польши с авиационным элементом Brave Griffin 24/II, в которых также примут участие союзники из США и Португалии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "в ходе учений 1 500 солдат пехотной бригады Zemaitija и солдат союзников отработают сценарии обороны в так называемом "Сувалкском коридоре" в соответствии с двусторонним "Оршанским планом" Литвы и Польши".

В литовском военном ведомстве также заявили, что это первое учение в ряду запланированных на ближайшие месяцы. "В апреле-июне литовская армия проведет один из самых масштабных и интенсивных циклов военных учений, в которых примут участие более 20 тысяч литовских и союзных солдат и тысячи единиц военной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "цель всех этих учений - проверить планы региональной обороны НАТО, одобренные на Вильнюсском саммите, обеспечить быструю передислокацию сил из одной страны в другую и послать противнику четкий сдерживающий сигнал о твердой решимости и приверженности членов НАТО коллективной обороне".

Литва НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 апреля

Два военных вертолета потерпели крушение в Японии

США могут увеличить штат военных советников в посольстве на Украине

США могут увеличить штат военных советников в посольстве на Украине

Шри-Ланка ввела систему онлайн-виз для путешествующих морем

Шри-Ланка ввела систему онлайн-виз для путешествующих морем

Палата представителей приняла проект о военной помощи Израилю на $26,4 млрд

Палата представителей США одобрила допфинансирование Украины

Палата представителей США одобрила законопроект о конфискации замороженных активов РФ

Палата представителей США одобрила законопроект о конфискации замороженных активов РФ

Что произошло за день: суббота, 20 апреля

США и Нигер разработают план вывода американских войск из страны

США и Нигер разработают план вывода американских войск из страны

Главком ВМФ России прибыл в Китай

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });