В Эстонии начались учения НАТО по киберзащите Locked Shields

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Эстонии стартовали масштабные учения НАТО по кибербезопасности Locked Shields ("Закрытые щиты"), организованные Центром сотрудничества НАТО по киберзащите (CCDCOE), сообщает пресс-служба Центра.

В учениях этого года примут участие почти 4000 экспертов из четырех десятков стран, уточнил директор CCDCOE НАТО Март Ноорм.

По сценарию учений им предстоит противостоять сложным кибератакам.

Locked Shields проводятся Центром сотрудничества по киберзащите НАТО с 2010 года и на сегодняшний день превратились в крупнейшие в мире учения по киберзащите в режиме реального времени.

Основанный в 2008 году Центр сотрудничества НАТО по киберзащите базируется в Таллине