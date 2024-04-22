Блинкен, Ганц и Галант обсудили ситуацию в Газе

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министром обороны Израиля Йоавом Галантом и министром военного кабинета Бенни Ганцем, сообщает госдепартамент США.

Согласно сообщению госдепа, Блинкен и Галант "обсудили усилия по обеспечению безопасности Израиля и переговоры по освобождению заложников, обеспечению немедленного прекращения огня и увеличению потока гуманитарной помощи, необходимой для спасения жизни палестинских граждан в Газе".

В разговоре с Ганцем госсекретарь США также обсудил "меры по увеличению гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению в Газе, необходимость немедленного прекращения огня" и "дополнительные шаги по минимизации ущерба для гражданского населения".

Тем временем The Times of Israel сообщает, что член военного кабинета Бени Ганц попросил Блинкена не вводить санкции против батальона. Ганц заявил, что это нанесет ущерб международной легитимности Израиля в его действиях против ХАМАС, а также отметил, что у США нет основания для такого поступка.

В то же время портал Axios сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что Галант провел в воскресенье срочное совещание с высокопоставленными чиновниками ЦАХАЛа по этому вопросу.

"Галант дал указание оборонному ведомству действовать на всех уровнях, чтобы разъяснить правительству США важность поддержки операций ЦАХАЛа, которые проводятся в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении министерства обороны.

"Нанесение ущерба одному батальону наносит ущерб всей Армии обороны Израиля - так вести себя с партнерами и друзьями нельзя", - говорится в заявлении Галанта.

Источник портала подчеркнул, что Галант хочет попытаться решить этот вопрос в ходе частных переговоров с администрацией Байдена.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность введения санкций против некоторых подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые, по мнению Вашингтона, нарушили права человека в отношении палестинцев.

В частности, портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что состоящий из ортодоксальных религиозных евреев батальон "Нецах Иегуда" попадет под санкции США в ближайшие дни.