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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Блинкен выразил обеспокоенность помощью России со стороны Китая

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен после переговоров в Пекине с китайским руководством выразил серьезную обеспокоенность в связи с данными о предполагаемых поставках Китаем оборудования для России, применимого в военной сфере.

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"На встречах сегодня я повторил нашу серьезную обеспокоенность из-за предоставления Китаем компонентов для промышленности России..." - сказал Блинкен на пресс-конференции.

По его словам, Китай поставляет, в частности, станки и электронику, которую можно применять для производства вооружения. "России было бы сложно поддерживать наступление на Украине без поддержки Китая", - заявил госсекретарь.

Он отметил, что Пекин не может стремиться строить хорошие отношения с Западом, продолжая оказывать помощь России на фоне ее спецоперации на Украине. Блинкен добавил, что не знает, как Пекин отреагирует на его призывы. "Я ясно выразил нашу позицию. Посмотрим, какие последуют действия", - сказал госсекретарь.

Блинкен предупредил, что Вашингтон готов принять меры, если не увидит сокращения беспокоящих его поставок из КНР в РФ. "Мы полностью готовы принимать меры, если с китайской стороны не последуют действия", - заявил Блинкен, напомнив, что США и ранее вводили санкции против китайских компаний.

В ходе визита в Китай Блинкен провел переговоры, в частности, с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД Ван И.

Ранее представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о передаче Китаем России технологий и оборудования, применимых в военной области, не соответствует действительности. Он сказал, что слова Столтенберга "безосновательны и нацелены на то, чтобы переложить вину и усилить напряженность". "Китай не является стороной, вовлеченной в украинский кризис. Китай остается привержен миру и диалогу", - заявил представитель китайского МИД.

Генсек НАТО в ходе визита в Берлин заявил, что Китай помогает России развивать военно-промышленный комплекс, в частности, поставляя продукцию двойного назначения.

Ван Вэньбинь Ван И Китай США Си Цзиньпин Энтони Блинкен
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