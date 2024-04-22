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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Байден пообещал Зеленскому быстрые поставки помощи после одобрения Сенатом

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - США оперативно предоставят Украине новые пакеты помощи, как только Сенат примет соответствующий законопроект, заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Президент Байден сказал, что администрация быстро предоставит солидные новые пакеты помощи в области безопасности для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя и в области противовоздушной обороны, как только Сенат примет законопроект о дополнительной помощи, и Байден подпишет его", - говорится в заявлении Белого Дома.

Американский лидер подчеркнул, что финансовая помощь США "поможет сохранить финансовую стабильность, восстановить ключевую инфраструктуру и поддержать реформы на пути Украины к евроатлантической интеграции".

Также Байден провел беседу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которой они обсудили поддержку Киева. Согласно заявлению Белого дома, фон дер Ляйен поздравила Байдена с утверждением Палатой представителей законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине.

Ожидается, что Сенат США во вторник рассмотрит законопроекты о выделении дополнительного финансирования Украине, Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе, а также о возможности введения новых санкций против России, Китая, Ирана и передачи конфискованных российских активов Киеву.

Если сенаторы утвердят законопроекты, их отправят на подписание Байдену.

В субботу Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о дополнительной помощи Украине примерно на $61 млрд. Законопроект предусматривает, что помощь теперь будет предоставляться не безвозмездно, а в кредит.

Предлагаемая сумма не вся пойдет на передачу вооружений. Более $20 млрд используют для пополнения военных арсеналов США. Еще часть денег потратят на финансирование деятельности американских военных вблизи Украины. Порядка $14 млрд, как отмечал CNN, пойдут на то, чтобы Украина сама приобрела себе оружие.

Джо Байден Сенат Украина Владимир Зеленский
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