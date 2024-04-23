Новый пакет помощи Украине будет включать бронетехнику, артиллерию и средства ПВО

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Новый пакет помощи США Украине будет значительно больше, чем последний транш в размере $300 млн, и включит бронетехнику в дополнение к артиллерии и средствам противовоздушной обороны, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Один из собеседников издания уточнил, что в состав груза войдут дополнительные боевые машины Bradley. Кроме того, ожидается, что в комплект поставки включат более старые бронемашины Humvees, бронетранспортеры M113, а также ракеты.

Администрация президента США готовит "большой пакет мер, который поможет удовлетворить потребности Украины", заявил один из источников издания.

Он добавил, что пакет помощи также будет включать артиллерию и средства противовоздушной обороны.

Ожидается, что Сенат США во вторник рассмотрит законопроекты о выделении дополнительного финансирования Украине, Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе, а также о возможности введения новых санкций против России, Китая, Ирана и передачи конфискованных российских активов Киеву.

Если сенаторы утвердят законопроекты, их отправят на подписание Байдену.

В субботу Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о дополнительной помощи Украине примерно на $61 млрд. Законопроект предусматривает, что помощь теперь будет предоставляться не безвозмездно, а в кредит.

Предлагаемая сумма не вся пойдет на передачу вооружений. Более $20 млрд используют для пополнения военных арсеналов США. Еще часть денег потратят на финансирование деятельности американских военных вблизи Украины. Порядка $14 млрд, как отмечал CNN, пойдут на то, чтобы Украина сама приобрела себе оружие.

Politico также сообщало, что США рассматривают возможность отправки в Киев до 60 военных советников для содействия поставкам оружия и поддержки украинского правительства.