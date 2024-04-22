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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Байден сообщил о выделении $7 млрд на развитие солнечной энергетики

Байден сообщил о выделении $7 млрд на развитие солнечной энергетики
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Жители многих стран мира в понедельник отмечают ежегодный день Земли, посвященный поддержке окружающей среды.

Президент США Джо Байден в честь дня Земли объявил о выделении грантов в размере $7 млрд на проекты, связанные с использованием солнечной энергии для обслуживания более 900 тыс. домохозяйств в районах с низким и средним уровнями дохода.

"Изменение климата представляет реальную угрозу человечеству. В день Земли и каждый день мы по-прежнему привержены самой активной борьбе с изменением климата", - подчеркнул Байден в соцсети X.

"В день Земли я призываю всех американцев задуматься о необходимости защиты нашей драгоценной Земли и прислушаться к призыву бороться с изменением климата, одновременно развивая экономику и создавая более здоровое, безопасное и справедливое будущее для всех", - добавил Байден.

"В день Земли мы должны встать на защиту нашей планеты", - написал генсек ООН Антониу Гутерриш в соцсети X в понедельник.

"Планете угрожают изменение климата, загрязнение окружающей среды и утрата биоразнообразия. Планету нужно спасти. Поэтому мы должны объединиться", - добавил Гутерриш.

Папа римский Франциск также призвал к ответственности за планету и окружающую среду.

"Наше поколение завещало много богатств, но мы не смогли защитить планету и сохранить мир. Мы призваны стать хранителями нашего общего дома, Земли, которая приходит в упадок", - говорится в сообщении понтифика в X.

Международный день Земли был учрежден в 1970 году с целью повышения осведомленности об экологических проблемах и мобилизации усилий по их решению. Каждый год день Земли посвящен определенной теме, призванной привлечь внимание мировой общественности к конкретной экологической проблеме.

В 2024 году день Земли посвящен борьбе с загрязнением окружающей среды пластиковыми отходами. В этом году в день Земли страны мира призывают сократить производство всех видов пластмасс на 60% к 2040 году.

Джо Байден Папа римский Франциск ООН Антониу Гутерриш
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