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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:28

Что случилось этой ночью: вторник, 23 апреля

Лондон пообещал Киеву крупнейший пакет помощи, Байден выделил $7 млрд на развитие солнечной энергетики, Voyager-1 впервые за пять месяцев отправил данные на Землю

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Британский премьер Риши Сунак пообещал предоставить Украине крупнейший пакет помощи, включающий оборудование, боеприпасы и 500 млн фунтов стерлингов (более $617 млн), сообщила The Guardian.

- С начала СВО в Белгородской области в результате обстрелов со стороны Украины погибли 120 мирных жителей, 651 был ранен, из них 51 ребенок, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

- Джо Байден в честь дня Земли объявил о выделении грантов в размере $7 млрд на проекты, связанные с использованием солнечной энергии для обслуживания более 900 тыс. домохозяйств в районах с низким и средним уровнями дохода.

- Новый пакет помощи США Украине будет больше, чем последний транш в размере $300 млн, и включит бронетехнику и средства ПВО, сообщило Politico со ссылкой на осведомленные источники. В состав груза, в частности, войдут боевые машины Bradley, Humvees, бронетранспортеры M113, а также ракеты.

- Инженеры NASA впервые за пять месяцев получили информацию о состоянии зонда Voyager-1, который перестал посылать на Землю научные данные. По мнению инженеров, причиной сбоя стал выход из строя чипа в одном из трёх бортовых компьютеров.

- Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. В поселке Разумное в результате прилета во двор частного дома были выбиты окна и посечен фасад здания.

- Футбольный клуб "Интер" со счетом 2:1 обыграл "Милан" в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу и досрочно стал победителем турнира.

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