Глава МИД Ирана призвал ЕС ввести санкции против Израиля

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан выразил сожаление в связи с введением ЕС санкций против Ирана и призвал ввести меры против Израиля.

"ЕС должен действовать ответственно и ввести санкции против израильского режима", - написал он в соцсети во вторник.

Абдоллахиан назвал "прискорбным" решение ЕС ввести больше "незаконных ограничений" против Ирана только из-за того, что Тегеран воспользовался своим правом на самозащиту в ответ на удар Израиля по консульству страны в Сирии.

Он выразил сожаление в связи с тем, что реакция ЕС на действия Израиля в секторе Газа почти полностью является "пустыми словами".

Накануне в иранском МИД раскритиковали планы Запада ввести новые санкции против Ирана. Такое действие назвали "незаконным поступком, направленным против нашего правительства, которое прибегает к законным мерам для сдерживания воинственного режима".

На прошлой неделе Евросовет пообещал новые санкции против Ирана в связи с ударами Тегерана по Израилю.

В ночь на 14 апреля силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ударили беспилотниками и ракетами по Израилю в ответ на израильский обстрел иранского консульства в Дамаске, жертвами которого стали несколько иранских военных советников, в том числе два генерала КСИР.