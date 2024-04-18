Саммит ЕС заявил о планах новых санкций против Ирана по БПЛА и ракетам

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Заседавший в Брюсселе Европейский совет пообещал новые санкции против Ирана в связи с иранскими ударами по Израилю.

"Европейский союз примет дальнейшие ограничительные меры против Ирана, особенно в отношении беспилотных летательных аппаратов и ракет", - сказано в заключениях по итогу первого дня работы саммита, обнародованных в ночь на четверг.

"Европейский союз по-прежнему полностью привержен делу содействия деэскалации и безопасности в регионе", - также говорится в документе.

При этом Евросовет призвал все стороны "проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут усилить напряженность в регионе".

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний налет на иранское консульство в Дамаске.