Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Саммит ЕС заявил о планах новых санкций против Ирана по БПЛА и ракетам

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Заседавший в Брюсселе Европейский совет пообещал новые санкции против Ирана в связи с иранскими ударами по Израилю.

"Европейский союз примет дальнейшие ограничительные меры против Ирана, особенно в отношении беспилотных летательных аппаратов и ракет", - сказано в заключениях по итогу первого дня работы саммита, обнародованных в ночь на четверг.

"Европейский союз по-прежнему полностью привержен делу содействия деэскалации и безопасности в регионе", - также говорится в документе.

При этом Евросовет призвал все стороны "проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут усилить напряженность в регионе".

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний налет на иранское консульство в Дамаске.

Европейский союз Европейский совет Иран Дамаск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Протестующие в Грузии выдвинули ультиматум отозвать законопроект об иноагентах

Протестующие в Грузии выдвинули ультиматум отозвать законопроект об иноагентах

Макрон назвал долгом Евросоюза расширение санкций против Ирана

Макрон назвал долгом Евросоюза расширение санкций против Ирана

Глава ЕК считает реалистичной угрозу войны, которая может затронуть Евросоюз

Эрдоган намерен встретиться с одним из лидеров ХАМАС

Эрдоган намерен встретиться с одним из лидеров ХАМАС

Ставки по ипотеке в США выросли до максимума за 4 месяца

Ставки по ипотеке в США выросли до максимума за 4 месяца
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });