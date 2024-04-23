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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:55

Halliburton сократила чистую прибыль в I квартале на 7%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная компания Halliburton Co. сократила чистую прибыль в первом квартале на 7%, хотя выручка выросла на 2%.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $606 млн по сравнению с $651 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию понизилась до $0,68 с $0,72 годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,76 на акцию, превысив средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,74 на акцию.

Квартальная выручка Halliburton увеличилась до $5,8 млрд с $5,68 млрд годом ранее (прогноз рынка - $5,67 млрд).

Выручка в сегменте оборудования для скважин и их обслуживания (Completion and Production) уменьшилась в первом квартале на 1% до $3,37 млрд, в сегменте оценки резервов и бурения скважин (Drilling and Evaluation) – на 7% до $2,43 млрд.

Выручка компании от операций в Северной Америке в январе-марте сократилась на 8% до $2,55 млрд.

В отчетном периоде она выкупила свои акции примерно на $250 млн.

Бумаги Halliburton прибавляют в цене 0,9% на предварительных торгах во вторник.

Halliburton
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