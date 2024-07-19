Нефтесервисная Halliburton во II квартале увеличила чистую прибыль на 16%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная Halliburton Co. во втором квартале увеличила чистую прибыль на 16,2%, что оказалось на уровне ожиданий аналитиков, при этом выручка выросла всего на 0,6% и не оправдала прогноз.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $709 млн, или 80 центов в расчете на акцию, по сравнению с $610 млн, или 68 центов на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Выручка поднялась до $5,833 млрд против $5,798 млрд годом ранее. В том числе доходы в сегменте оборудования для скважин и их обслуживания (Completion and Production) снизились на 2,2% и составили $3,401 млрд, в сегменте оценки резервов и бурения скважин (Drilling and Evaluation) - выросли на 4,7%, до $2,432 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне 80 центов на акцию при выручке в $5,947 млрд.

Выручка Halliburton от операций в Северной Америке в минувшем квартале упала на 8% - до $2,48 млрд. Доход от международных операций увеличился на 8% и составил $3,4 млрд, в том числе в Латинской Америке - на 10,4%, на Ближнем Востоке и в Азии - на 6,2%, в Европе, Африке и СНГ - на 8,5%.

Котировки акций Halliburton снижаются на 2,1% в ходе предварительных торгов в пятницу. За последний год рыночная стоимость компании практически не изменилась ($32,3 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил более 22%.