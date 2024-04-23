Сунак объявил о планах нарастить оборонные расходы Британии до 2,5% ВВП к 2030 г.

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Лондон намерен увеличивать оборонные расходы в следующие шесть лет и достичь отметки в 2,5% ВВП к 2030 году – не менее 87 млрд фунтов стерлингов на военные нужды ежегодно, заявил во вторник премьер Великобритании Риши Сунак.

"Мы нарастим затраты на оборону до нового уровня – 2,5% от ВВП к 2030 году. Этот процесс стартует сегодня и будет устойчиво нарастать каждый год", - сказал он на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он отметил, что тем самым Великобритания станет второй после США страной НАТО по объему оборонных расходов. Всего Лондон планирует потратить на оборону дополнительно 75 млрд фунтов стерлингов в следующие шесть лет.

Премьер определил три приоритета для новых инвестиций: перевод британской оборонной промышленности на военные рельсы и накопление запасов боеприпасов; внедрение инноваций, включая БПЛА; поддержка Украины в долгосрочной перспективе.

В июне 2022 года члены НАТО вновь подтвердили обязательство, взятое в 2014 году, о выделении на оборону не менее 2% ВВП.

Столтенберг ранее говорил об ожиданиях, что в 2024 году европейские союзники по НАТО инвестируют в оборону в общей сложности не менее $380 млрд. По его словам, эта сумма впервые составит 2% от их совокупного ВВП.