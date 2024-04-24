Кремль усмотрел в переходе Британии на военные рельсы камуфляж экономических трудностей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Власти Великобритании заявлениями о переводе своей промышленности в "режим войны" в связи с действиями России пытаются закамуфлировать собственные экономические проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем о непростой экономической ситуации в Великобритании: им приходится, с одной стороны, зажимать пояса, гражданам Великобритании приходится не очень просто, поэтому такая милитаризация определенного сегмента экономики и есть такой камуфляж на фоне этих трудностей", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление премьера Великобритании Риши Сунака, что промышленность его страны переходит "в режим войны" из-за того, что Россия в случае победы на Украине нападет на страны НАТО.

По словам представителя Кремля, "многие пытаются использовать эту ситуацию, эскалируя ее искусственно и сознательно, для решения внутренних проблем".

Во вторник премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон намерен увеличивать оборонные расходы в следующие шесть лет и достичь отметки в 2,5% ВВП к 2030 году – не менее 87 млрд фунтов стерлингов на военные нужды ежегодно.