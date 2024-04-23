Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Великобритания направит в Польшу истребители Typhoon в 2025 году

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Британские истребители Typhoon с будущего года будут вести наблюдение за воздушным пространством Польши. Об этом сообщил во вторник в Варшаве глава правительства Великобритании Риши Сунак.

"Мы – союзники навсегда. Между Польшей и Великобританией существуют крепкие связи, которые служат укреплению безопасности. Мы усиливаем сотрудничество, в частности, в защите воздушного пространства. Мы перебросим сюда истребители Typhoon, которые с 2025 года будут патрулировать воздушное пространство Польши", - приводит слова Сунака польский телеканал TVN24.

"Мы также хотим направить сюда 16 тыс. солдат в рамках поддержки со стороны Великобритании", - добавил он.

Сунак во вторник находится с визитом в Польше. Он провел встречи с главой польского правительства Дональдом Туском, министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем, а также с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Великобритания Польша Typhon
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕЦБ рассмотрит снижение ставки, если прогнозы и статистика подтвердят спад инфляции

ЕЦБ рассмотрит снижение ставки, если прогнозы и статистика подтвердят спад инфляции

В Кишиневе сочли провокацией учения российских миротворцев в Приднестровье

Продажи новостроек в США в марте подскочили на 8,8%

Продажи новостроек в США в марте подскочили на 8,8%

Азербайджан и Армения установили на границе первый пограничный столб

Шойгу оценил потери армии Украины за время СВО почти в полмиллиона человек

Жители Армении блокируют дороги, протестуя против передачи Азербайджану ряда территорий

Жители Армении блокируют дороги, протестуя против передачи Азербайджану ряда территорий

США в рамках давления на РФ готовят санкции против некоторых китайских банков

США в рамках давления на РФ готовят санкции против некоторых китайских банков

Таиланд введет 60-дневный безвизовый режим для российских туристов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });