IBM приблизилась к покупке поставщика облачных услуг HashiCorp

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - International Business Machines Corp. (IBM) близка к покупке поставщика облачных услуг HashiCorp Inc., пишет The Wall Street Journal.

Стороны могут заключить сделку в ближайшие дни, сообщают источники газеты.

Капитализация HashiCorp до появления информации о переговорах с IBM составляла порядка $4,9 млрд. Во вторник акции компании подскочили в цене на 18,7% и подорожали еще на 2% на дополнительных торгах.

HashiCorp выпускает программное обеспечение, помогающее клиентам в настройке инфраструктуры в облаке. Она сотрудничает с сотнями технологических компаний, включая Cisco, RedHat (принадлежит IBM), а также Datadog.

Акции IBM подорожали на 1,1% на дополнительных торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 11%.