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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Heineken в I квартале увеличила выручку на 7,2%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Heineken, одна из крупнейших пивоваренных компаний в мире, в первом квартале увеличила выручку на 7,2% и подтвердила прогноз на весь текущий год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка в январе-марте 2024 года составила 8,18 млрд евро по сравнению с 7,63 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Продажи пива в натуральном выражении увеличились на 4,7%, в том числе реализация продукции под брендом Heineken подскочила на 12,9%.

Heineken по-прежнему ожидает роста операционной прибыли в 2024 году на 1-9%.

Котировки акций Heineken растут на 0,2% в ходе торгов в Амстердаме в среду. Рыночная стоимость компании с начала года снизилась на 1,1% до 51,27 млрд евро.

Heineken реализует продукцию более чем в 190 странах мира. Портфель компании насчитывает свыше 350 брендов, включая марки Heineken, Amstel, Anchor, Biere Larue, Bintang, Birra Moretti, Cruzcampo, Desperados, Dos Equis, Foster's, Newcastle Brown Ale, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger и Zywiec.

Heineken
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