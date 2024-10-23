Скорректированная выручка Heineken в III квартале выросла чуть лучше прогноза

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Heineken, вторая по величине пивоваренная компания в мире, в третьем квартале 2024 года зафиксировала рост скорректированной выручки на 3,3% в органическом выражении, тогда как консенсус-прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал рост на 3,2%.

В июле-сентябре выручка компании без учета единовременных факторов и амортизации (BEAI) составила 7,68 млрд евро.

Чистая выручка сократилась на 5,5% и составила 9,07 млрд евро.

Объем продаж пива в минувшем квартале увеличился на 0,7% в органическом выражении, в том числе реализация премиальных марок пива выросла на 4,5%.

Реализация пива бренда Heineken увеличились на 8,7%, безалкогольного Heineken 0,0 - на 3,4%.

Объем совокупных продаж пива в Африке и на Ближнем Востоке вырос на 6,4%, в Европе - на 1,4%. Тем временем в Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи сократились на 1,2%, в Северной и Южной Америке - на 1,3%.

Компания по-прежнему ожидает роста операционной прибыли на 4-8% по итогам текущего года.

Heineken реализует продукцию более чем в 190 странах мира. Портфель компании насчитывает около 300 брендов, включая марки Heineken, Amstel, Anchor, Biere Larue, Bintang, Birra Moretti, Cruzcampo, Desperados, Dos Equis, Foster's, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger и Zywiec.

С начала 2024 года капитализация Heineken уменьшилась на 13,8% и составляет примерно 43,53 млрд евро.