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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:42

Над допуском россиян на транзитные рейсы Turkish Airlines в Мексику работает МИД

Над допуском россиян на транзитные рейсы Turkish Airlines в Мексику работает МИД
Фото: Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российское правительство и МИД России активно работают над разрешением ситуации с отказами Turkish Airlines допускать россиян на транзитные рейсы в Латинскую Америку, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Проблема в основном с турецкой стороны. Здесь, не дожидаясь контактов на высшем уровне, очень активно работает наше дипломатическое ведомство, активно работает наше правительство, которое неустанно говорит о неприемлемости такой ситуации для нас, для российских граждан. Наше посольство в Анкаре работает", - сказал он на брифинге, комментируя ситуацию.

У него спросили, планирует ли президент Владимир Путин обсудить этот вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"У нас очень конструктивные и дружественные отношения с турецкой стороной. Мы будем использовать эти отношения, чтобы решать те проблемы, которые, к сожалению, неизбежно возникают, - ответил Песков. - Дружественный характер отношений (с Турцией) позволяет нам рассчитывать на урегулирование всех подобных вопросов".

В апреле СМИ сообщали, что Turkish Airlines стала снимать отдельных российских туристов с транзитных рейсов в Латинскую Америку при пересадке в Стамбуле.

Российское посольство в Анкаре 22 апреля сообщило, что проблема с отказом россиянам в посадке на рейсы этой авиакомпании при пересадке в Стамбуле существует уже несколько недель, и назвало проблему серьезной. По данным дипломатов, сотрудники Turkish Airlines "причины приводят разные, но в основном сводится все к тому, что якобы страны следования установили жесткие правила на допуск росграждан в их государства" и среди таких требований называют "наличие обратного билета, денежных средств, подтверждения брони гостиницы, в случае цели поездки, отличной от туристической, - соответствующих подтверждающих документов". Российские дипломаты обратились в связи с этой проблемой в авиакомпанию, в МИД Турции и рекомендовали пассажирам из России жаловаться в таких ситуациях в посольство в Анкаре и генконсульство в Стамбуле.

23 апреля Turkish Airlines опубликовала русский перевод памятки для транзитных пассажиров из России, летящих в Латинскую Америку.

Turkish Airlines Дмитрий Песков МИД Стамбул Турция Латинская Америка
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