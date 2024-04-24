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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Turkish Airlines закрыла продажи единых билетов на рейсы из России в Мексику

Turkish Airlines закрыла продажи единых билетов на рейсы из России в Мексику
Фото: Alfredo Martinez/Getty Images

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Покупка единых билетов на рейсы из России в Мексику транзитом через Турцию на рейсах Turkish Airlines стала недоступна, следует из информации на сайте перевозчика.

"На выбранную вами дату и маршрут у нас нет ни одного рейса, или все наши билеты были распроданы. Измените дату и/или маршрут для нового поиска рейсов", - говорится во всплывающем сообщении при поиске авиабилетов.

При этом на сайте можно приобрести отдельно билеты в Турцию и Мексику.

В последнее время российские транзитные пассажиры все чаще стали сообщать в соцсетях о том, что их при наличии билета не пустили на рейс Turkish Airlines из Стамбула в страны Латинской Америки. Среди стран, в которые запрещают лететь россиянам, - Аргентина, Бразилия, Мексика, Панама и ряд других.

В свою очередь посольство РФ в Турции рекомендовало российским туристам, оказавшимся в такой ситуации, судиться с Turkish Airlines.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что российское правительство и МИД России активно работают над разрешением ситуации с отказами Turkish Airlines допускать россиян на транзитные рейсы в Латинскую Америку.

Turkish Airlines Мексика Латинская Америка
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