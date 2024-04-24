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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:42

Итальянский антимонопольный регулятор оштрафовал Amazon на 10 млн евро

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Антимонопольный регулятор Италии оштрафовал два подразделения Amazon.com Inc. на 10 млн евро, посчитав их деловые практики недобросовестными.

В ведомстве отмечают, что для широкого круга товаров, продающихся на платформе www.amazon.it, по умолчанию устанавливается опция повторных покупок, а не разовых. Это касается товаров, продающихся как напрямую Amazon, так и третьими сторонами, использующими платформу компании.

"Отметка опции повторных покупок по умолчанию побуждает пользователя периодически покупать товар даже без необходимости, таким образом, ограничивая потребительский выбор", - говорится в сообщении итальянского регулятора.

"Оператор такого масштаба как Amazon должен создавать онлайн-интерфейсы для процесса покупки, позволяющие делать пользователям свободный и осознанный выбор", - отмечают в ведомстве.

Штраф заплатят два юрлица - Amazon Services Europe и Amazon EU.

Акции Amazon прибавляют в цене 0,3% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 18%.

Amazon Италия
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