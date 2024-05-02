Amazon увеличила выручку в I квартале на 13%, прибыль - в три раза

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. увеличил чистую прибыль в первом квартале 2024 года более чем в три раза и нарастил выручку на 13%, что оказалось лучше ожиданий рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $10,4 млрд, или 98 центов на акцию, по сравнению с $3,17 млрд, или 31 центом на акцию, полученным за аналогичный период прошлого года.

Выручка повысилась на 13%, до $143,3 млрд.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал чистую прибыль компании на уровне 84 цента на акцию при выручке в $142,65 млрд.

Облачный сервис Amazon Web Services (AWS) увеличил выручку в январе-марте на 17%, до $25 млрд.

Согласно прогнозу Amazon, во втором квартале ее выручка составит $144-149 млрд. Эксперты в среднем прогнозируют этот показатель на уровне $150,2 млрд.

С начала года капитализация Amazon выросла на 17,8%, до $1,86 трлн.