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Производитель игрушек Hasbro завершил I квартал с прибылью лучше прогнозов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель игрушек Hasbro Inc. завершил первый квартал 2024 года с чистой прибылью лучше прогнозов рынка, скорректированный показатель и выручка также превзошли ожидания.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $58,2 млн, или $0,42 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $22,1 млн, или $0,16 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль увеличилась до $0,61 с $0,01 на акцию.

Выручка при этом уменьшилась на 24% до $757,3 млн.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали чистую прибыль на уровне $0,25 на акцию, скорректированную – $0,27 на акцию, выручку – $739,8 млн.

Выручка Hasbro в сегменте Entertainment, включающем производство, распространение и лицензирование видеоконтента, в первом квартале упала на 85% (до $28 млн), в сегменте потребительской продукции – на 21% (до $413 млн).

Между тем доходы подразделения Wizards of the Coast and Digital Gaming, специализирующегося на настольных и цифровых играх (таких как коллекционная карточная игра Magic: The Gathering и настольная ролевая игра Dungeons & Dragons) выросли на 7% до $316,3 млн.

Hasbro по-прежнему прогнозирует, что по итогам 2024 года выручка в сегменте потребтоваров упадет на 7-12%, в сфере настольных и цифровых игр – на 3-5%. Также компания планирует получить скорректированную EBITDA в диапазоне $0,925-1 млрд при прогнозе экспертов в $1,05 млрд.

Котировки акций Hasbro растут на 5,8% в ходе предварительных торгов в среду.

Hasbro
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