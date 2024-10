Hasbro завершила III квартал с чистой прибылью

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель игрушек Hasbro Inc. завершил третий квартал с чистой прибылью, но его выручка не оправдала ожиданий экспертов.

В июле-сентябре 2024 года чистая прибыль компании составила $223,2 млн, или $1,59 в расчете на акцию, против чистого убытка в $171,1 млн, или $1,23 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль выросла до $1,73 на акцию с $1,64.

Выручка упала на 15% - до $1,281 млрд против $1,503 млрд годом ранее. Без учета выделения студии Entertainment One, производителя популярного мультсериала "Свинка Пеппа", показатель снизился на 9%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,29 на акцию при выручке в $1,296 млрд.

Выручка Hasbro в сегменте Entertainment, включающем производство, распространение и лицензирование видеоконтента, в отчетном квартале рухнула на 86% (до $17,2 млн), в сегменте потребительской продукции - на 10% (до $860 млн). Доходы подразделения Wizards of the Coast and Digital Gaming (настольные и цифровые игры, такие как "Монополия", коллекционная карточная игра Magic: The Gathering и настольная ролевая игра Dungeons & Dragons) уменьшились на 5% - до $404 млн.

Hasbro прогнозирует, что по итогам 2024 года выручка в потребительском сегменте снизится на 12-14%. Изменение доходов Wizards of the Coast and Digital Gaming предполагается в диапазоне от нулевого до снижения на 1%. Скорректированная EBITDA, как ожидается, составит $0,975-1,025 млрд.

Компания выплатила в третьем квартале дивиденды на общую сумму $98 млн. Следующие выплаты назначены на 4 декабря, реестр акционеров закроется 20 ноября. Размер дивидендов не изменился - $0,7 на акцию.

С начала 2024 года капитализация Hasbro выросла почти на 38% (до $9,5 млрд), тогда как индекс Nasdaq Composite прибавил около 22%.