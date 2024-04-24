Аналитики прогнозируют профицит при снижении выпуска никеля в мире на 5,6% в 2024 г.

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Производство первичного никеля в мире в 2024 году снизится на 5,6% и составит 3,356 млн тонн, прогнозирует Международная исследовательская группа по никелю (INSG).

Эти оценки не учитывают возможность каких-либо существенных перебоев в работе предприятий.

По итогам прошлого года выпуск никеля подскочил на 16,1% до 3,554 млн тонн.

Мировое потребление первичного никеля в текущем году, как ожидается, увеличится на 7,9% и достигнет 3,445 млн тонн. В 2023 году оно повысилось на 7,8% до 3,193 млн тонн.

Таким образом, глобальный рынок никеля будет оставаться профицитным. Переизбыток металла в 2024 году ожидается на уровне 109 тыс. тонн по сравнению со 163 тыс. тонн в прошлом году и 98 тыс. тонн в 2022 году.

"Мировая экономика продолжит расти в 2024 году, как и в 2023 году, а глобальная инфляция, по прогнозам, будет постепенно снижаться", - говорится в сообщении INSG.

По данным World Stainless Association, производство нержавеющей стали в мире в прошлом году выросло на 4,6% до 58,4 млн тонн. INSG ожидает дальнейшего роста сектора нержавеющей стали в 2024 году, особенно в Китае и Индонезии.

Темпы роста использования никеля в аккумуляторах для электромобилей оказались слабее, чем ожидалось, на что повлияли такие факторы, как отмена субсидий в сфере электромобильности и конкуренция со стороны других видов батарей (в основном литий-железо-фосфатных), отмечают аналитики организации.

Ожидается, что Индонезия продолжит наращивать производство различных видов никелевой продукции, включая никелесодержащий чугун (NPI). В Китае производство NPI, вероятно, сократится в 2024 году, но прогнозируется рост выпуска катодов и других видов продукции, что приведет к общему увеличению производства.

В других странах из-за проблем с рентабельностью ряд производственных предприятий были законсервированы, сократили выпуск или рассматривают возможность реализации одного из этих вариантов в будущем, отмечается в сообщении.

INSG является независимой межправительственной организацией, которая была основана в 1990 году и находится в Лиссабоне (Португалия). Членами группы являются страны-производители и потребители никеля: Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Италия, Куба, Норвегия, Португалия, Россия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония, а также Европейский союз.