Индия в феврале увеличила импорт СПГ в полтора раза до 20-месячного максимума

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Индия в феврале 2024 года импортировала 2,164 млн тонн сжиженного природного газа, что на 56% больше, чем в феврале 2023 года (1,384 млн тонн), сообщило министерство торговли и промышленности.

Это максимальный уровень за последние 20 месяцев (с мая 2022 года).

Средняя цена импорта сложилась на уровне $422 за тысячу кубометров после $436 в январе. Покупательная способность Индии чутко реагирует на снижение мировых цен.

Почти половину общего объема поставил Катар – 932 тыс. тонн; далее следуют США, Экваториальная Гвинея и Нигерия.

Прямых поставок СПГ из России в Индию в феврале не было. Пришел один груз из Камеруна. Из Камеруна в Индию поставляется газ в рамках своповой схемы внутри портфеля Gazprom Marketing & Trading (после конфискации Германией компания сменила название на SEFE), тогда как газ с "Ямала СПГ" направляется по другим адресатам.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы – "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

В долгосрочной перспективе с Индией, Китаем и странами Юго-Восточной Азии связаны ожидания роста мирового рынка СПГ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в 2024 году потребление природного газа в Индии увеличится на 7% благодаря повышению спроса со стороны промышленности (включая сектор минеральных удобрений), сильного потребления в энергетике, а также в связи с развитием локальной распределительной инфраструктуры.

В опубликованном в среду ежеквартальном обзоре по рынку газа МЭА повысило оценку роста потребления газа в Индии до 7% с 6% предыдущей версии доклада.