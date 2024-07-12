Индия в мае закупила близкий к рекордному объем СПГ на фоне аномальной жары

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Индия в мае 2024 года импортировала 2,654 млн тонн сжиженного природного газа, что на 23% больше, чем в мае 2023 года (2,154 млн тонн), сообщило министерство торговли и промышленности.

Это второй максимальный уровень за историю - с февраля 2020 года (за последний 51 месяц). Исторический рекорд февраля 2020 года (2,672 млн тонн) объясним аномальным избытком СПГ на рынке и резким обвалом мировых цен на фоне пандемии.

Таким образом, в мае Индия выступила наиболее активным покупателем СПГ в регионе на фоне более умеренной активности Южной Кореи (+16%), Японии (+6%), и возможного снижения закупок со стороны Китая.

Росту индийского импорта газа в мае 2024 года поспособствовала аномально жаркая погода в регионе (сообщалось о достижении температур выше 50 градусов Цельсия), а также меры правительства по предотвращению перебоев с поставками электроэнергии в предвыборный сезон. В июне ожидается продолжение активных закупок СПГ со стороны Нью-Дели.

Средняя цена импорта сложилась в мае на уровне $396 за тысячу кубометров после $400 в апреле. Покупательная способность Индии чутко реагирует на уровень мировых цен.

Почти половину общего объема поставил Катар - 1,15 млн тонн; далее следуют США (492 тыс. тонн), ОАЭ (321 тыс. тонн), Экваториальная Гвинея (206 тыс. тонн).

Прямых поставок СПГ из России в Индию в марте не было. Пришел один груз из Камеруна (с начало года - 6 партий, в этом году поставки идут каждый месяц). Из Камеруна в Индию поставляется газ в рамках своповой схемы внутри портфеля Gazprom Marketing & Trading (после конфискации Германией компания сменила название на SEFE), тогда как газ с "Ямала СПГ" направляется по другим адресатам. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

В долгосрочной перспективе с Индией, Китаем и странами Юго-Восточной Азии связаны ожидания роста мирового рынка СПГ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в 2024 году потребление природного газа в Индии увеличится более чем на 7% благодаря повышению спроса со стороны промышленности (включая сектор минеральных удобрений), сильного потребления в энергетике, а также в связи с развитием локальной распределительной инфраструктуры.

За пять месяцев с начала 2024 года Индия нарастила импорт СПГ на 27% - до 11,146 млн тонн.