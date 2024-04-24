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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Алиев заявил, что решение о выводе миротворцев из Карабаха укрепило отношения Баку с Москвой

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что решение о досрочном выводе российских миротворцев из Карабахского региона страны было принято на основе консультаций между Баку и Москвой и в итоге укрепило отношения между Азербайджаном и Россией.

"Российские миротворцы досрочно покидают Карабахский регион Азербайджана. Это было решением лидеров РФ и Азербайджана. (...). Еще раз хочу подчеркнуть, что это было решение, принятое на основе консультаций между Азербайджаном и Россией", - сказал Алиев на встрече с участниками международного форума "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованного в Университете АДА.

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Ответы президента на вопросы с участниками форума опубликованы в среду вечером на сайте президента Азербайджана.

По его словам, Азербайджан всегда привержен своим международным обязательствам.

"Наша позиция заключалась в том, что если там (в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года - ИФ) написано ноябрь 2025 года (срок завершения миссии российских миротворцев в Карабахе - ИФ), то это должно быть ноябрь 2025 года. Однако, обе стороны - Россия и Азербайджана - всегда понимали, что в реальности миротворцы могут покинуть регион раньше. Еще раз скажу, что это было совместное решение, и я считаю, что это решение только укрепило российско-азербайджанские связи", - подчеркнул Алиев.

Азербайджан Ильхам Алиев Карабах РФ
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