Турецко-российский мониторинговый центр в Карабахе прекратил свою деятельность
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Совместный турецко-российский мониторинговый центр в Агдамском районе (Карабахский регион Азербайджана) прекратил свою деятельность.
Как сообщили "Интерфаксу" в министерстве обороны Азербайджана, в пятницу состоялась торжественная церемония в связи с закрытием центра.
На церемонии присутствовали начальник Генерального штаба ВС Азербайджана Керим Велиев, начальник Генштаба сухопутных войск министерства национальной обороны Турции Левент Эргюн, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Истраков и другие.
Совместный мониторинговый центр был открыт 30 января 2021 года в рамках меморандума между Турцией и Россией.
17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил начало вывода российских миротворческих сил из Карабаха.