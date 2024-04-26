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Турецко-российский мониторинговый центр в Карабахе прекратил свою деятельность

Турецко-российский мониторинговый центр в Карабахе прекратил свою деятельность
Фото: Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Совместный турецко-российский мониторинговый центр в Агдамском районе (Карабахский регион Азербайджана) прекратил свою деятельность.

Как сообщили "Интерфаксу" в министерстве обороны Азербайджана, в пятницу состоялась торжественная церемония в связи с закрытием центра.

На церемонии присутствовали начальник Генерального штаба ВС Азербайджана Керим Велиев, начальник Генштаба сухопутных войск министерства национальной обороны Турции Левент Эргюн, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Истраков и другие.

Совместный мониторинговый центр был открыт 30 января 2021 года в рамках меморандума между Турцией и Россией.

17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил начало вывода российских миротворческих сил из Карабаха.

Азербайджан Карабах Турция
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