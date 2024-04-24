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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

США в марте тайно выделили Киеву ракеты ATACMS

Ракеты прибыли на Украину в апреле

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Пентагон конфиденциальным образом направил Украине в марте баллистические ракеты ATACMS, их доставили туда в апреле, сообщает в среду The Hill со ссылкой на неназванного представителя Минобороны США.

"Мы не объявляли, что предоставляем Украине эти новые возможности, поскольку соблюдали по ее запросу секретность этой операции", - сказал источник в Пентагоне.

Он разъяснил, что по мере производства новых ракет ATACMS и их поступления в американские арсеналы США получили возможность поставлять ракеты этого типа Украине, не подрывая боеготовность собственных вооруженных сил. Представитель Минобороны добавил, что ATACMS входили в состав пакета помощи на $300 млн, о котором объявили 12 марта.

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По данным The Hill, США ранее уже поставляли ATACMS Украине, но в более старой версии; новейшие модификации этой ракеты позволяют запускать ее по целям на расстоянии 300 км.

Ранее в среду президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Закон о помощи Украине предусматривает выделение Киеву примерно $61 млрд. Согласно документу, помощь Киеву теперь будет предоставляться не безвозмездно, а в кредит.

Минобороны США Украина ATACMS
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