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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Песков не исключил, что США поставляли Киеву дальнобойные ракеты, нарушая свои же законы

Песков не исключил, что США поставляли Киеву дальнобойные ракеты, нарушая свои же законы
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Буферная территория безопасности в зоне СВО будет расширяться, если будет увеличиваться дальность поставляемых Украине вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист выложил в своем телеграм-канале, Песков прокомментировал секретные поставки дальнобойных ракет Киеву.

"С такими вооружениями Украине станет больнее в итоге, и на Украине будет больше жертв. На Украине будет больше разрушений, потому что, как сказал Путин, если будет увеличиваться дальность вооружений, будет расширяться - как угодно её называйте - санитарная, буферная зона безопасности, которая потребуется для того, чтобы обезопасить нашу территорию, наших граждан", - сказал Песков.

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Он подчеркнул, что США продолжают подливать масло в огонь, "возможно, нарушая собственное законодательство, и лишний раз подтверждают свою непосредственную вовлеченность в этот конфликт".

"Есть очень интересный аспект в этой ситуации. Ведь на тот момент, когда, судя по всему, эти поставки уже осуществились, законопроект еще не стал законом, он не вступил в силу, соответственно, я бы не исключил тот момент, что те, кто принимал такое решение и реализовывал это решение, они нарушали внутреннее законодательство Соединенных Штатов Америки", - сказал пресс-секретарь президента РФ, заметив, что наверняка какие-то конгрессмены зададутся вопросом, все ли было сделано законно.

Вместе с тем Песков отметил, что эти поставки ничего не изменят. "Они не смогут ничего изменить с точки зрения исхода специальной военной операции, исход предрешен, и нынешняя динамика положения дел на фронтах это демонстрирует. Мы победим", - сказал Песков.

Дмитрий Песков США Украина
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