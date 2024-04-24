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Трамп опережает Байдена в шести из семи "колеблющихся" штатов США

Трамп опережает Байдена в шести из семи "колеблющихся" штатов США
Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Почти половина взрослых американцев из "колеблющихся" штатов поддерживает кандидатуру Дональда Трампа на пост президента США, за Джо Байдена выступают 43%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Morning Consult по заказу Bloomberg News.

По данным опроса, опубликованным в среду, Байден опережает Трампа только в штате Мичиган: отрыв составил два процентных пункта.

В Аризоне 49% респондентов проголосовали бы за Трампа, "если бы выборы проходили сегодня", 42% - за Байдена. Схожая ситуация наблюдается в Джорджии: 49% опрошенных проголосовали бы за экс-президента, 43% - за Байдена.

48% опрошенных из Висконсина поддерживают Трампа, 44% - действующего президента США.

В Неваде и Северной Каролине разрыв несколько больше: в 8 и 10 процентных пунктов соответственно (в пользу Трампа).

В Пенсильвании разрыв оказался небольшим: 47% опрошенных заявили, что поддерживают Трампа, 46% - Байдена.

Большинство избирателей в "колеблющихся" штатах также заявили, что ожидают ухудшения экономических условий в ближайшие месяцы.

34% респондентов отметили, что экономический фактор играет важную роль при выборе, за кого они будут голосовать - 51% опрошенных больше доверяют Трампу в решении экономических вопросов, 36% - Байдену.

В опросе приняли участие 4969 зарегистрированных избирателей из Аризоны, Джорджии, Мичигана, Невады, Северной Каролины, Пенсильвании и Висконсина. Опрос проводился в режиме онлайн в период с 8 по 15 апреля. Погрешность составляет примерно 1 процентный пункт.

Колеблющимися в США называются такие штаты, в которых накануне выборов наблюдается приблизительно равный уровень популярности кандидатов от обеих основных партий. Результаты выборов в колеблющихся штатах обычно являются предметом повышенного внимания, поскольку часто именно они вносят решающий вклад в общую победу одного из кандидатов.

И Байден, и Трамп уже набрали необходимое количество голосов для выдвижения их кандидатур для участия в президентских выборах. Выдвижение произойдет на съездах Демократической и Республиканской партий, которые состоятся летом.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

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