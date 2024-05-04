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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Трамп опережает Байдена на 10 п. п. в предвыборных опросах

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уступает республиканцу Дональду Трампу 10 процентных пунктов по уровню поддержки избирателей.

Как следует из опроса Rasmussen Reports, экс-президента поддерживают 46% американцев, действующего президента - 36%, независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего - 9%.

Исследование проводилось с 29 апреля по 1 мая. В нем приняли участие 1,2 тыс. человек. Статистическая погрешность составляет 3 п. п.

Трамп увеличил отрыв от своего соперника на 4 п. п. по сравнению с опросом, который проводился месяц назад. Тогда за республиканца были готовы проголосовать 44%, за демократа - 38%, за Кеннеди-младшего - 10%.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

Джо Байден США Дональд Трамп
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