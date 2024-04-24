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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Госдеп США одобрил продажу Польше противорадиолокационных ракет AARGM-ER

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Государственный департамент США одобрил продажу Польше противорадиолокационных управляемых ракет повышенной дальности AARGM-ER, сообщило в среду Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

"Государственный департамент принял решение одобрить продажу по Программе зарубежных военных продаж (Foreign Military Sales) правительству Польши противорадиолокационных управляемых ракет повышенной дальности, а также связанных с ними элементов материально-технического обеспечения и программной поддержки ориентировочной стоимостью $1,275 млрд", - говорится в сообщении.

"Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности предоставило сегодня необходимую сертификацию, уведомив Конгресс о возможной продаже", - добавили там.

Сообщается, что правительство Польши запросило закупку 360 ракет AARGM-ER, 8 дополнительных секций наведения и восемь дополнительных секций управления AGM-88G AARGM-ER, а также вспомогательное оборудование, запасные и ремонтные части, пакет техдокументации, ПО, обучения и т.д.

"Предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов за счет повышения безопасности союзника по НАТО, который является силой, обеспечивающей политическую стабильность и экономический прогресс в Европе. Предлагаемая продажа улучшит способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам за счет усиления ее возможностей самообороны для подавления и уничтожения радиолокационных излучателей наземного или морского базирования, связанных с противовоздушной обороной противника. Эта возможность лишает противника возможности использовать свои системы ПВО, тем самым повышая живучесть тактической авиации Польши. Польша без труда внедрит эту технику в свои вооруженные силы", - говорится в сообщении.

"Предлагаемая продажа не окажет негативного воздействия на оборонную готовность США", - подчеркнули там.

Главным подрядчиком контракта выступит американская компания Northrop Grumman Systems.

Госдеп США Польша AARGM-ER
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