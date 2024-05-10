Военные США провели в Польше боевые учебные стрельбы из РСЗО HIMARS

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Американские военнослужащие провели боевые стрельбы из РСЗО HIMARS на полигоне в Польше, сообщило в пятницу польское министерство национальной обороны.

"На Центральном полигоне ВВС в Устке (город на севере Польши, на побережье Балтийского моря) в рамках учений Immediate Response 24 прошли стрельбы из системы HIMARS", - говорится в сообщении в официальном X-аккаунте Минобороны Польши.

Как отмечается, "основными стрелками стали солдаты 29-й пехотной дивизии армии США".