США отразили атаки йеменских хуситов на суда в Аденском заливе

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Американские военные в районе Аденского залива в среду сбили противокорабельную баллистическую ракету, запущенную йеменскими хуситами, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Отмечается, что ракета, вероятно, была нацелена на контейнеровоз Yorktown под американским флагом, на борту которого находятся 18 граждан США и четыре гражданина Греции.

В сообщении говорится, что позднее было сбито четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) "в воздухе над районами Йемена, контролируемыми хуситами".

"Было установлено, что БПЛА представляли непосредственную угрозу для США, коалиции и торговых судов в регионе. Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для судов США, коалиции и торговых судов", - подчеркнуло командование.

В то же время военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что по контейнеровозу Yorktown "было выпущено несколько противокорабельных ракет, отмечены прямые попадания в цель".

Сари также сообщил о двух операциях с использованием БПЛА. Целью первой был военный корабль США в Аденском заливе, а второй - израильский корабль в Тихом океане, дроны "достигли поставленных целей".

После нападения 7 октября 2023 года группировки ХАМАС на Израиль йеменские мятежники-хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.