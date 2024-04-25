Судно попало под обстрел в Аденском заливе близ Йемена

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Идущее через Аденский залив судно попало под атаку, предположительно, йеменских мятежников-хуситов, сообщает в четверг Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 15 морских милях от Адена в Йемене", - говорится в сообщении управления.

В настоящий момент инцидент расследуется, сообщений об уроне или ранениях пока не поступало.

Associated Press сообщает, что об атаке также заявили в частной охранной фирме Ambrey.

Пока что хуситы не взяли ответственность за нападение. Агентство отмечает, что обычно на это у них уходит несколько часов.

Ранее в четверг Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщало, что США в районе Аденского залива в среду успешно сбили противокорабельную баллистическую ракету, запущенную йеменскими хуситами.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.