МИД КНДР заявил, что санкции США вынуждают Пхеньян наращивать ядерную мощь

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Стремление США к ужесточению санкций против Северной Кореи вынуждает ее наращивать военную мощь и ядерный потенциал, заявил замминистра иностранных дел Северной Кореи Ким Ын Чхор.

"В случае введения США новых санкций мы не упустим нового шанса на наращивание силы, которой США пуще всего боятся", - говорится в заявлении дипломата, распространенном Центральным телеграфным агентство Кореи (ЦТАК).

В документе отмечается, что "именно из-за ядерной угрозы со стороны США КНДР приняла решение о создании у себя ядерного оружия".

"Именно из-за непрерывной враждебной политики США, их санкций и давления мы быстро шли вперед, не отвлекаясь, и приобрели статус мировой ядерной державы", - подчеркнул замминистра.

Заявление приурочено к истечению 30 апреля срока действия мандата группы экспертов, следящих за соблюдением санкций ООН против Северной Кореи. В марте Совбез Организации отклонил проект резолюции по продлению на год мандата группы, Вашингтон выразил недовольство этим.

По мнению северокорейского дипломата, группа экспертов "стоит перед смертельным кризисом, а США хлопочут о затыкании пробоины в уже бесполезной структуре санкций и давления".

Он отметил, что "для США, придающих жизненно важное значение господству и подчинению других наций, санкции - самый предпочитаемый дипломатический инструмент".

По словам Ким Ын Чхора, для КНДР, которая "более полувека живет в обстановке санкций со стороны враждебных сил", намерение нынешней американской администрации продолжать санкционное давление - не новость.