Пхеньян осудил попытки найти альтернативу группе экспертов по санкциям против КНДР

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Постпред КНДР при ООН Ким Сон выступил с заявлением, в котором осудил призыв Сеула, Вашингтона, Токио и других стран к объективному анализу применения санкций против Пхеньяна после того, как мандат группы экспертов по этой проблеме истек в апреле.

В заявлении, опубликованном в воскресенье Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), говорится, что прекращение работы мониторинговой группы является "историческим приговором незаконной организации, создающей заговоры".

По словам Ким Сона, эта группа являлась инструментом США и других западных стран для "подавления права суверенного государства на существование".

"Враждебные силы могут создать вторую и третью экспертные группы в будущем, но все они со временем обречены на самоуничтожение", - отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается: "Если США и их последователи будут упорно проводить анахроничную враждебную политику в отношении КНДР вместо того чтобы извлечь урок из недавних событий, они столкнутся с еще более печальным стратегическим поражением".

Агентство "Ренхап" напоминает, что во время поездки в Сеул в апреле постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон будет сотрудничать с Южной Кореей в изучении "творческих" и "нестандартных" способов поиска альтернативы группе экспертов, даже за пределами системы ООН.

Ранее Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции по продлению на год мандата группы экспертов, следящих за соблюдением санкций организации против Северной Кореи.

Тринадцать стран-членов Совбеза поддержали резолюцию, однако Россия применила право вето, а Китай воздержался.