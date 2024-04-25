Польша заключила контракт на поставку более 70 южнокорейских РСЗО

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Польша договорилась о поставке 72 южнокорейских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и управляемых ракет к ним, сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Бейда.

"В ходе визита польской делегации в (Южную - ИФ) Корею был подписан исполнительный контракт на поставку 72 пусковых модулей HOMAR-K (польское название южнокорейских РСЗО K239 Chunmoo - ИФ) и нескольких тысяч управляемых ракет", - написал замглавы Минобороны Польши в своем официальном аккаунте в соцсети X.

"Приобретенные технологии позволят использовать 122-мм реактивные боеприпасы, производимые польской промышленностью", - добавил он.