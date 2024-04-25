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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

AstraZeneca увеличила чистую прибыль в I квартале на 21%, выручку – на 17%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Фармацевтическая компания AstraZeneca Plc зафиксировала значительный рост чистой прибыли и выручки в первом квартале, причем доходы и скорректированная прибыль оказались лучше прогнозов аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $2,179 млрд по сравнению с $1,804 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль в расчете на акцию повысилась до $2,06 с $1,92.

Выручка увеличилась до $12,679 млрд с $10,879 млрд в первом квартале 2023 года.

Аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,92 на акцию при выручке в размере $11,84 млрд, согласно консенсус-прогнозу, подготовленному компанией.

В 2024 году AstraZeneca по-прежнему ждет увеличения выручки и скорректированной прибыли в расчете на акцию на 10-14% (low double-digit to low teens).

Акции компании дешевеют на 2,5% на торгах в Лондоне в четверг.

AstraZeneca – шведско-британская биофармацевтическая компания, занимается разработкой и коммерциализацией лекарств для желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой неврологии, онкологических и инфекционных заболеваний, а также вакцин от COVID-19. Компания работает более чем в 100 странах мира.

AstraZeneca
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